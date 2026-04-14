पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला, शव के टुकड़े कर जलाया, फिर गड्ढा खोदकर गाढ़ दिया

इस सनसनीखेज हत्याकांड की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी रमेशचंद्र दांगी का कहना है कि, आरोपी ने पंकज चौधरी ने 10 अप्रैल को ही धनराज की खेत पर ले जाकर हत्या कर दी थी। बाद में मृतक के घर वालों के पास पहुंचकर उन्हें गुमराह भी करता रहा। उसने मृतक की पत्नी के साथ थाने आकर गुमशुदगी का आवेदन भी दिया था। फिलहाल, इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। मृतक की पत्नी से भी गहन पूछताछ जारी है। साथ ही इस वारदात में उसकी भूमिका भी संदिग्ध है। फिलहाल, जांच जारी है, जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। हत्या में जो भी दोषी होगा, उसपर सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।