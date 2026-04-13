मधुमक्खियों के हमले से बचने 60 मीटर ऊंचे टावर पर चढ़ गया शख्स, देखें रेस्क्यू

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और विद्युत शाखा की टीम ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया। फायर विभाग के नोडल अधिकारी रजनीश गुप्ता के नेतृत्व में स्काई लिफ्ट की मदद ली गई, टीम ने फायर एंट्री सूट पहनकर सावधानीपूर्वक ऊपर पहुंच बनाई और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा गया। रेस्क्यू के बाद युवक की हालत सामान्य बताई गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की तत्परता और साहस की जमकर सराहना की।