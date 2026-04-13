एमपी के इस विशाल जंगल में लगी भीषण आग, इन इलाकों की बढ़ सकती है मुसीबत

Massive Fire Erupts :मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा उपवन मंडल के अंतर्गत झलौन एवं बगदरी क्षेत्र के मध्य स्थित वन क्षेत्र में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। ये आग तेजी से फैल रही है, जिससे बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन भीषण गर्मी, सूखे की स्थिति तथा मानवीय लापरवाही को संभावित कारण माना जा रहा है।