एमपी के इस विशाल जंगल में लगी भीषण आग, इन इलाकों की बढ़ सकती है मुसीबत

झलौन और बगदरी के जंगल में लगी भीषण आग (Photo Source- Input)
Massive Fire Erupts :मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदूखेड़ा उपवन मंडल के अंतर्गत झलौन एवं बगदरी क्षेत्र के मध्य स्थित वन क्षेत्र में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। ये आग तेजी से फैल रही है, जिससे बड़े पैमाने पर वन संपदा को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है, लेकिन भीषण गर्मी, सूखे की स्थिति तथा मानवीय लापरवाही को संभावित कारण माना जा रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और आग पर नियंत्रण पाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की सहायता से आग बुझाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही, वन कर्मियों द्वारा फायर लाइन बनाकर आग को आगे फैलने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है।
इस आग से वन्यजीवों एवं पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना है। कई पशु-पक्षी अपने प्राकृतिक आवास से विस्थापित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में धुएं के कारण वायु गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।
प्रशासन द्वारा स्थानीय निवासियों से अपील की गई है कि, वे जंगल के आसपास किसी भी प्रकार की आग जलाने से बचें और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। साथ ही, लोगों से सहयोग की अपेक्षा की गई है, ताकि इस आपदा पर शीघ्र नियंत्रण पाया जा सके।
स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हालात सामान्य कर लिए जाएंगे।
-झलौन परीक्षेत्र अधिकारी का बयान
झलौन परीक्षेत्र अधिकारी सतीश मसीह का कहना है कि, हमारे वन परीक्षेत्र में आग नहीं लगी है। तेंदूखेड़ा वन परीक्षेत्र में लगी हुई है। हम जानकारी लेते हैं, जो भी उचित कदम उठाने की आवशक्ता होगी जरूर उठाएंगे।
-तेंदूखेड़ा वन परीक्षेत्र अधिकारी
इस संबंध में जब तेंदूखेड़ा वन परीक्षेत्र अधिकारी श्रेयांश जैन एसडीओ प्रतीक दुबे एवं डीएफ ईश्वर जलान्डे को फोन लगाया गया तो किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया है। फिलहाल देखना होगा कि, आग को बुझाने में कितने समय में उचित प्रयास किया जाता है।
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