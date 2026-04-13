बाइक चालक ने साइकिल सवार को कुचला, बुजुर्ग की मौत 2 गंभीर घायल

Road Accident : प्रशासन की तमाम सख्तियों और ट्रैफिक विभाग द्वारा लगातार चलाई जा रही सड़क सुरक्षा और जागरुकता अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आलम ये है कि, यहां हर रोज सैकड़ों लोग हादसों का शिकार होकर घायल हो रहे हैं। इन्हीं में से दर्जनों अपनी जान भी गवा रहे हैं। ऐसे ही एक भीषण हादसे की खबर सामने आई है सूबे के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से, जहां नेशनल हाईवे-46 पर पीपलहेला जोड़ के पास प्रगति पथ स्कूल के पास रात के समय एक बेलगाम दौड़ते बाइक चालक ने साइकिल सवार बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हैं।