12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उज्जैन

सड़क चोड़ीकरण के लिए मंदिर तोड़े जाने पर बवाल, दो पक्षों के बीच हुए पथराव में सब-इंस्पेक्टर घायल

Uproar Over Temple Demolition : पंचमपुरा इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए मंदिर विस्थापन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान दो पक्ष आमने - सामने आ गए। तनातनी से शुरु हुए विवाद में पथराव शुरु हो गया। घटनाक्रम में एक सब- इंस्पेक्टर को भी चोट आई है।

3 min read
Google source verification

उज्जैन

image

Mohammad Faiz Mubarak

Apr 12, 2026

Uproar Over Temple Demolition

सड़क चोड़ीकरण के लिए मंदिर तोड़े जाने पर बवाल (Photo Source- Input)

Uproar Over Temple Demolition :मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के पंचमपुरा इलाके में बीती रात मंदिर विस्थापन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भीड़ द्वारा शुरु किए गए विवाद ने अचानक हिंसक रूप धारण कर लिया। सड़क चौड़ीकरण के काम के बीच दो पक्षों के बीच शुरू हुई बहस के बीच अचानक पथराव और मारपीट शुरु हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गए हैं, जबकि अन्य कई लोगों को भी चोटें आई हैं।

बताया जा रहा है कि, नगर निगम द्वारा शहर के पंचमपुरा इलाके में सड़क चौड़ीकरण का काम शुरु करने के लिए अतिक्रमण रोधी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत कई अवैध निर्माण हटाने का काम किया जा रहा था। इन्हीं निर्माणों में एक मंदिर भी है, जिसे भी हटाना जरूरी है। प्रशासन ने पहले ही स्थानीय लोगों से इसकी अनुमति ले ली थी और कार्रवाई पर सहमति दर्ज करा दी थी।

परिवार पर आरोप

लेकिन, आरोप है कि, प्रशासन की अतिक्रमण रोधी कार्रवाई के दौरान कॉलोनी के ही एक परिवार ने इसका विरोध शुरु कर दिया। क्योंकि उनके मकान भी इस कार्रवाई के दायरे में आ रहा था तो उन्होंने मंदिर का हवाला देते हुए विरोध करने वाले परिवार ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को भी मौके पर बुला लिया।

दो पक्षों में शुरु हुआ विवाद

मौके पर पहुंचे बजरंगदल कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। इसी दौरान वो रहवासी भी मौके पर आ पहुंचे, जो पहले ही मंदिर विस्थापन के पक्ष में अपनी सहमति दे चुके थे। ऐसे में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। पहले तो दोनो पक्षों के बीच काफी कहासुनी हुई, जो धीरे-धीरे तीखी नोकझोंक में बदल गई। देखते ही देखते दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी फैल गई।

सब इंस्पेक्टर घायल

हालात बिगड़ते देख नगर निगम की टीम को कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग करते हुए हालात को नियंत्रण में लिया। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। इस दौरान पथराव में सब-इंस्पेक्टर अंकित बनोध घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि, पथराव में दोनों पक्षों के कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

स्थानीय लोगों और निगम टीम के बीच हुआ विवाद

वहीं, मामले को लेकर सीएसपी दीपिका शिंदे का कहना है कि, पंचमपुरा इलाके में नगर निगम द्वारा की जा रही कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और निगम की टीम के बीच विवाद की स्थिति बनी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। उन्होंने पुष्टि करते हुए कहा कि, इस घटनाक्रम में एक सब-इंस्पेक्टर भी चोटिल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।

दोषियों पर होगी कार्रवाई- CSP

उन्होंने संख्त संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि, पूरे मामले की जांच शुरु कर दी गई है। घटना के कई वीडियो जुटाए जा रहे हैं। इस घटनाक्रम में जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इलाके में दोबारा विवाद के हालात उत्पन्न न हों, इसके चलते जरूरी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें

महाकाल के दरबार में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, लिया बाबा का आशीर्वाद
उज्जैन
Mahakal Mandir

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

12 Apr 2026 01:15 pm

Published on:

12 Apr 2026 01:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ujjain / सड़क चोड़ीकरण के लिए मंदिर तोड़े जाने पर बवाल, दो पक्षों के बीच हुए पथराव में सब-इंस्पेक्टर घायल

बड़ी खबरें

View All

उज्जैन

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

महाकाल के दरबार में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, लिया बाबा का आशीर्वाद

Mahakal Mandir
उज्जैन

फिल्म धुरंधर फेम सारा अर्जुन पहुंची महाकाल मंदिर, मां के जन्मदिन पर लिया बाबा का आशीर्वाद

Sara Arjun Reach Mahakal Temple
उज्जैन

बोरवेल हादसा: जिंदगी से जंग हार गया मासूम भागीरथ, 23 घंटे तक चला रेस्क्यू

Three year old child died due to falling in borewell
राष्ट्रीय

MP News: 23 घंटे बाद बोरवेल से निकाला गया भागीरथ, थम चुकी थीं सांसें

ujjain
उज्जैन

काल भैरव घाट पर अष्टधारा महायज्ञ का शुभारंभ, 17 अप्रैल को होगा समापन अघोर अखाड़ा एवं गौसेवा संगठन के तत्वावधान में आठ दिवसीय धार्मिक आयोजन

सुख-समृद्धि, उन्नति और नकारात्मक शक्तियों के नाश की कामना
उज्जैन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.