सड़क चोड़ीकरण के लिए मंदिर तोड़े जाने पर बवाल, दो पक्षों के बीच हुए पथराव में सब-इंस्पेक्टर घायल

हालात बिगड़ते देख नगर निगम की टीम को कार्रवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग करते हुए हालात को नियंत्रण में लिया। अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया, जिसके बाद हालात पर काबू पाया जा सका। इस दौरान पथराव में सब-इंस्पेक्टर अंकित बनोध घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि, पथराव में दोनों पक्षों के कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं।