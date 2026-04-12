महाकाल के दरबार में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा और फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, लिया बाबा का आशीर्वाद

Mahakal Mandir :मध्य प्रदेश की धर्मनगरी उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर में शनिवार को फिल्मी हस्तियों की आवाजाही का सिलसिला देखने को मिली। तड़के भस्म आरती के समय यहां फिल्म धुरंधर फेम अभिनेत्री सारा अर्जुन अपने पिता राज अर्जुन और मां सान्या अर्जुन के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने महाकाल मंदिर पहुंचे थे। इसके बाद यहां पंजाबी और बॉलीवुड सिंगर सुनंदा शर्मा और उसके बाद चर्चित फेशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा बाबा के दर्शन करने महाकाल मंदिर पहुंचे। खास बात ये रही कि, इन फिल्मी हस्तियों को देखने के लिए या आम श्रद्धालुओं में भी दिनभर खासा उत्साह बना रहा।