एमपी में अब पड़ेगी भीषण गर्मी, आंधी-बारिश रुकते ही अचानक 5 डिग्री बढ़ा पारा

बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के नर्मदापुरम में सबसे अधिक तापमान दर्ज हुआ। यहां पारा 39.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रतलाम 38.6 डिग्री और खरगोन 38 डिग्री रहा। वहीं, धार, खंडवा, नरसिंहपुर और खजुराहो का अदिकतम तापमान 36 डिग्री या उससे अधिक दर्ज किया गया। वहीं, बड़े शहरों की बात करें तो सबसे अधिक तापमान उज्जैन की तो यहां सबसे गर्म 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं, भोपाल और जबलपुर 34.6 डिग्री, इंदौर 35 डिग्री और ग्वालियर 33.4 डिग्री दर्ज हुआ।