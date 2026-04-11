RTO चेकिंग पर तैनात होमगार्ड जवान को ट्रक ने कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

Home Guard Jawan : ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तमाम चालानी कार्रवाईयों और सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियानों के बावजूद मध्य प्रदेश में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात ये हैं कि, एमपी में हर रोज सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, जिनमें से दर्जनों की जान तक जा रही है। ताजा मामला सूबे के ग्वालियर से सामने आया है, जहां आरटीओ चेकिंग के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसे में उड़नदस्ता टीम में शामिल एक होमगार्ड जवान को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में जवान की मौके पर ही मौत हो गई।