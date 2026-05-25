MP के राजगढ़ में ‘नकली धनिया पाउडर’ का भंडाफोड़, खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई

डॉ. संतोष भार्गव के अनुसार, मिलावटी धनिया पाउडर खाना सेहत के लिए गंभीर खतरा हो सकता है। इससे बनाने में इस्तेमाल होने वाले डंठलों से पेट में संक्रमण, गैस, अपच और गंभीर दर्द हो सकता है। इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले रंगों या रसायनों की वजह से त्वचा पर चकत्ते और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं हो सकती है। डॉ. भार्गव के मुताबिक, इसमें उपयोग होने वाले बुरादे और कृत्रिम रंगों का लंबे समय तक सेवन करने से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे लिवर, किडनी को स्थाई नुकसान पहुंच सकता है। डॉ. भार्गव के अनुसार, मिलावट के लिए इस्तेमाल किए गए रसायन या खराब कचरा शरीर में टॉक्सिंस (जहर) बढ़ा सकते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा भी रहता है।