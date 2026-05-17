एसपी-टीआई को धमकी देने वाला हेड कॉन्स्टेबल के बहाल होते ही सोशल मीडिया पर हुई विवादित पोस्ट

दिसंबर 2024 में तत्कालीन टीआई वीरेंद्र धाकड़ व तत्कालीन एसपी को धमकी भरे मैसेज भेजने को लेकर विवादों में आए हेड कॉन्स्टेबल देवेंद्र मीणा को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश पर बहाल कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद हेड कॉन्स्टेबल ने पुलिस लाइन राजगढ़ में अपनी आमद दर्ज कराई है और इसके ठीक बाद एक विवादित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वायरल पोस्ट में पहले तो कोर्ट के फैसले का आदेश लिखा है और फिर इसके नीचे एक शेर का मोनो लगाकर लिखा है-टाइगर अभी जिंदा है…। इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। ये पोस्ट किसी दिनेश मीना के द्वारा की गई है।