एमपी में थाने के सामने बैठी पंचायत, ‘झगड़े’ में मांगे 20 लाख

बताया जाता है कि झगड़े से पीड़ित 16 साल की नाबालिग के परिजन थाने पहुंचे थे, जहां उन्होंने आवेदन दिया था। आरोप है कि पुलिस ने आवेदन लेने की जगह उलटे उन्हें ही सलाह दे दी कि आप लोग आपस में मामला निपटा लो। फिर क्या था खिलचीपुर में थाने के सामने ही सरेआम झगड़ा पंचायत लगी। जहां दोनों पक्षों की ओर से 11-11 हजार रुपए रखे गए। लड़का पक्ष ने कहा कि लड़की को भेजो, इस पर लड़की वालों ने कहा कि वह बालिग होगी तभी भेजेंगे। इसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। सरेआम धमकियां दी गईं कि या तो लड़की को भेजो या 20 लाख रुपए की राशि दो, नहीं दोगे तो आगजनी करेंगे, गांव वालों के यहां भी नुकसान करेंगे। हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा।