MP में बड़ा हादसा! पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला बाजार, 13 लोग झुलसे

घायलों को तत्काल पचोर अस्पताल पहुंचाया गया। चार लोग गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से झुलसे बलराम गुर्जर की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अन्य घायलों का उपचार जारी है। आगजनी में कई बाइकें पूरी तरह जल गईं, जबकि पेट्रोल पंप परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने क्षेत्र को खाली कराते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक तौर पर बाइक में तकनीकी खराबी या पेट्रोल रिसाव के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीआई शकुंतला बामनिया ने बताया कि अभी हालात सामान्य है। वहीं, बीच शहर हुए इस हादसे ने पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा इंतजामों और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। (mp news)