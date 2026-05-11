11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजगढ़

MP में बड़ा हादसा! पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला बाजार, 13 लोग झुलसे

Petrol Pump Fire: एमपी के पचोर में बीच बाजार में पेट्रोल पम्प पर लगी आग। पेट्रोल- डीजल टैंक सहित 15 बाइक जलकर खाक। पेट्रोल भरवाने लगी थी कतार।

2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Akash Dewani

May 11, 2026

mp news petrol pump fire rajgarh 11 people burnt many bikes burnt

petrol pump fire in rajgarh 11 people burnt (फोटो- Patrika.com)

(रिपोर्ट- राजेश विश्वकर्मा, राजगढ़)

mp news: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से बड़े हादसे की खबर सामने आई है। जिले के पचोर शहर के बीच स्थित चुन्नालाल -मुन्नालाल पेट्रोल पंप पर सोमवार देर रात आग लग गई। आग भभकी तो 13 लोग झुलस गए, करीब 15 बाइक और एक टैंक जलकर खाक हो गया। रात करीब 8.30 बजे पेट्रोल भरवाने के लिए वाहनों की लंबी कतार लगी थी। आग लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई। एक बाइक सवार पेट्रोल भरवाकर बाहर निकला, इसी दौरान अचानक उसमें आग (Petrol Pump Fire)लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कुछ ही मिनटों में करीब 15 मोटरसाइकिलें उसकी चपेट में आ गईं।

हादसे में पुरानी पचोर निवासी बलराम पिता कपिल गुर्जर गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि अन्य 10 लोग भी घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग लगते ही बाइक सवार घबराकर वाहन छोड़कर भाग गया। इसी दौरान आग लगी बाइक लुढ़कते हुए पेट्रोल टैंकर के नजदीक पहुंच गई। टैंकर के पास पहुंचते ही आग तेजी से भभक उठी और आसपास खड़ी अन्य मोटरसाइकिलों तक फैल गई। कुछ ही सेकंड में पूरा पेट्रोल पंप धुएं और आग की लपटों से घिर गया।

जान बचाने इधर-उधर भागने लगे

हादसे के बाद वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। कई लोगों ने अपनी बाइक हटाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि वाहन बचाने का मौका ही नहीं मिला। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने तत्काल फायर सेफ्टी उपकरणों से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल दल भी मौके पर पहुंच गया। करीब पांच मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

पचोर अस्पताल पहुचे घायल, गंभीर राजगढ़ रेफर

घायलों को तत्काल पचोर अस्पताल पहुंचाया गया। चार लोग गंभीर रूप से घायल है। गंभीर रूप से झुलसे बलराम गुर्जर की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। अन्य घायलों का उपचार जारी है। आगजनी में कई बाइकें पूरी तरह जल गईं, जबकि पेट्रोल पंप परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने क्षेत्र को खाली कराते हुए स्थिति को नियंत्रित किया। प्रारंभिक तौर पर बाइक में तकनीकी खराबी या पेट्रोल रिसाव के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीआई शकुंतला बामनिया ने बताया कि अभी हालात सामान्य है। वहीं, बीच शहर हुए इस हादसे ने पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा इंतजामों और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। (mp news)

ये भी पढ़ें

लाड़ली बहना योजना: 36वीं किस्त जारी करने का दिन तय, खाते में आएंगे 1500 रुपए
भोपाल
Ladli Behna Yojana 36th installment release date 1500 rupees cm mohan yadav MP news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 May 2026 10:42 pm

Published on:

11 May 2026 10:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / MP में बड़ा हादसा! पेट्रोल पंप में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला बाजार, 13 लोग झुलसे

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: 12 साल के बच्चे से करवाई जाती थीं चोरियां, माता-पिता लेते थे 40% हिस्सा

RAJGARH NEWS
राजगढ़

MP News: राजगढ़ में CM Helpline पर शिकायत करना पड़ा भारी, आरोप- युवक के साथ मां-बहनों को भी पीटा

RAJGARH
राजगढ़

फर्जी आईडी बनाकर महिला-बच्ची की आपत्तिजनक फोटो की वायरल, ब्लैकमेल कर मांगे रुपए

fake social media id blackmail case woman child obscene photos viral MP News
राजगढ़

MP News: मामा-मामी ने दी ट्रेनिंग, भांजे ने 25 शहरों में कीं 40 चोरियां

RAJGARH
राजगढ़

MP में बेखौफ सागौन माफिया! थाना चौकी से 2 KM रुकते हैं तस्कर, 4 जिलों-2 राज्यों का सिस्टम फेल

MP Sagwan Smuggling big network
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.