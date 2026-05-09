फर्जी आईडी बनाकर महिला-बच्ची की आपत्तिजनक फोटो की वायरल, ब्लैकमेल कर मांगे रुपए

छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी हरमन चावला की उससे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सेमीनार में दोस्ती हुईं और फिर बातचीत होने लगी। इसके कुछ समय बाद आरोपी ने पीड़ित छात्रा को अपने प्यार के जाल फंसा लिया। जाल में फंसाकर आरोपी ने धोखे से उसके प्राइवेट फोटो और वीडियो बना लिए। वीडियो बनाने के बाद आरोपी हरमन का व्यवहार अचानक बदल गया। हरमन उसे धमकाने लगा और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं जब उसने आरोपी हरमन से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो उसने वीडियो डिलीट करने के एवज में ब्लैकमेल कर एक लाख रुपये की मांग की। हालांकि, इस मामले में पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।