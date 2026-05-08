एमपी में 5 ग्राम सोने की बालियों के लिए 21 साल के युवक की हत्या, 8 दिन बाद मिला नरकंकाल

हत्या के बाद आरोपी मृतक की सोने की बालियां और मोबाइल लेकर सीधे ब्यावरा पहुंचा। उसने बालियां गिरवी रखकर 51 हजार रुपए का लोन लिया। आरोपी रघुवीर पेट्रोल पम्प पर पहले काम करता था। उसने पुलिस को बताया कि मेरे पास कई बार लाखों रुपए पम्प के होते थे, लेकिन इस वाकये में पता नहीं क्या हुआ कि पांच ग्राम सोने के लिए ही लालच आ गया। बताया गया है कि आरोपी की हाल ही में 20 अप्रैल को शादी हुई थी। जैसे ही वह यह वारदात करके घर लौटा तो पत्नी और परिजन को लेकर ब्यावरा गया और कहा कि चलो आप सभी को कपड़े दिलवाकर लाता हूं। तब तक किसी को भनक नहीं लगी कि वह किसी की हत्या करके आया है।