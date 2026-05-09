MP News: 12 साल के बच्चे से करवाई जाती थीं चोरियां, माता-पिता लेते थे 40% हिस्सा

पुलिस को नाबालिग ने बताया कि मैं चौथी क्लास तक पढ़ा हूं। इसके बाद माता-पिता ने कहा कि गांव के अन्य लड़के चोरियां करने जाते हैं, तुम भी जाया करो। करीब छह माह पहले वह अपनी मां के साथ तीन से चार बार भोपाल गया। बैंक में जाकर उसकी मां ध्यान रखती थी, वह कहती थी कि बैंक में जब कोई उपभोक्ता रुपए लेकर कहीं रखेगा तो मैं बता दूंगी, तुम तत्काल उठा लेना। तीन-चार बार के प्रयास में कुछ नहीं मिल पाया तो मैं अपनी मां और गुलखेड़ी के कालू सांसी के साथ खरगोन गया। वहां एक बैंक से व्यक्ति रुपए निकालकर लाया और कार में रख दिए। इसका हमने पूरा ध्यान रखा। फिर मौका पाकर मैं गया और बैग निकल लिया था। चुराई हुई राशि कालू को दे दी, कालू ने वह राशि मेरी मां को दी, फिर मेरे पापा के पास भी हिस्सा पहुंचा। बता दें कि उक्त मामले में खरगोन पुलिस 20 दिन पहले ही एफआइआर कर चुकी है, उन्हीं की तफ्तीश में सामने आए बच्चे के बाद यहां तक पुलिस पहुंची।