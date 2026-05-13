एमपी में बीजेपी जिलाध्यक्ष के गांव में दलित परिवार ने मांगी दूल्हे के घोड़ी पर चढ़ने की अनुमति

जानकारी के अनुसार माचलपुर थाना क्षेत्र के लिंबोदा गांव निवासी लक्ष्मीबाई पिता देवसिंह ने एसपी को आवेदन देकर बताया कि उनकी बेटी लक्ष्मी की शादी 18 मई 2026 को होना है। शादी में दूल्हा प्रकाश घोड़ी पर सवार होकर डीजे के साथ बारात निकालेगा। परिवार का कहना है कि वे अपनी बेटी की शादी पूरे सम्मान और सामाजिक बराबरी के साथ करना चाहते हैं। आवेदन में उन्होंने लिखा है कि देश को आजाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन गांव में आज तक अनुसूचित जाति समाज का दूल्हा घोड़ी नहीं चढ़ा है और न ही समाज की किसी शादी की बारात में डीजे बजा है। परिवार ने 17-18 मई को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि समारोह के दौरान कोई अप्रिय स्थिति न बने।