MP के राजगढ़ में ढ़ाई घंटे में 15 किमी तक 4 शराब दुकानें लूटी, लाखों का माल गायब

कांचरी जोड़ से लेकर पड़ोनिया चौराहे तक करीब 15 किमी के दायरे में स्थित इन दुकानों को बदमाशों ने निशाना बनाया। महज ढ़ाई घंटे के भीतर एक ही पैर्टन पर कैश व नकदी चुराया। घटना रात 2 से साढ़े 4 बजे के बीच की है। सिलसिलेवार हुईं इन वारदातों में चारों दुकानों से तकरीबन 3 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और शराब दुकान कर्मचारियों के मोबाइल ले गए। चारों वारदातों को एक ही गैंग के अंजाम देने की बात सामने आ रही है। चारों वारदातें सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई है। इन्हीं फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। वहीं सिलसिलेवार वारदातों से हाइवे पर स्थित अपनी दुकानों की सुरक्षा को लेकर लोग खासे चिंतित है। इन वारदातों में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि, चारों शराब दुकानों में कर्मचारी सोते रहे लेकिन उन्होंने बदमाशों के अंदर दाखिल होने व वारदात को अंजाम देने की भनक तक नहीं लगी।