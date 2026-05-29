MP के बड़वानी में पूर्व कांग्रेस विधायक की गाड़ी पर पथराव, बेटे का दावा- गोलियां मारी

वरला थाना क्षेत्र का वर्किंग एरिया कई किमी फैला हुआ है। महाराष्ट्र सीमा से लेकर बलवाड़ी, वरला और धवली तक के क्षेत्र में रात्रि गश्त करना आसान नहीं है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति यानी जंगल, घाट भी अपराधियों की गतिविधि के अनुकूल होते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस बल की कमी भी बड़ी समस्या है। वरला थाना में एक मोबाइल वाहन, डायल 112 से गश्त की जाती है। तीन पुलिस पाइंट भी है इसके बाद भी अपराधी सक्रिय है। पूर्व विधायक सहित अन्य लोगों के वाहन पर पथराव की घटना को एसपी पद्मविलोचन शुक्ल ने गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी से चर्चा की और अपराधियों की पकड़ने के निर्देश दिए।