बड़वानी में भूकंप के झटके, घरों से बाहर भागे लोग, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता

earthquake 3.4 magnitude tremors felt in barwani people rush outdoors
Earthquake: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक बड़वानी जिले के अंजड़ थाना इलाके के मोहिपुरा गांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई है। लोगों के मुताबिक बुधवार दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर भूकंप आया और घर के बर्तन और फंखे हिलने लगे। दहशत में लोग घरों से भागकर बाहर आ गए। लोगों का कहना है कि करीब 2 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
बड़वानी जिले के मोहिपुरा गांव में भूकंप के झटके आते ही हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। गांव में रहने वाले अभिषेक कुमार ने बताया कि वो घर में बिस्तर पर लेटे हुए थे तभी अचानक धरती हिलने लगी और पंखा भी हिलने लगा। वो समझ गए कि भूकंप आया है जिसके कारण वो चिल्लाते हुए घर से बाहर आ गए। वहीं कुछ अन्य ग्रामीणों का कहना है कि भूकंप आते ही घर में रखे बर्तन, फर्नीचर और पंखे हिलने लगे। डरकर घर के बाहर भागे तो पता चला कि भूकंप आया है।
रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। भूकंप से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप केन्द्र की वेबसाइट पर भी 12 बजकर 48 मिनट पर भूकंप आने की पुष्टि हुई है और भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। शहर में स्थापित भूकंप केंद्र के ऑपरेटर हुकुम कुमार ने बताया कि हर दिन सुबह नर्मदा नगर (पुनासा, खंडवा) सेंटर से रिपोर्ट जारी होती है। बुधवार दोपहर को बड़वानी जिले के अंजड़ क्षेत्र में जमीन में हलचल दर्ज की गई है। ये मशीन 40 से 50 किलोमीटर क्षेत्र में जमीनी हलचल की तीव्रता दर्ज करती है।
भूकंप केन्द्र के अधिकारियों के मुताबिक भूकंप का केन्द्र उज्जैन से 178 किमी दूर दक्षिण-पश्चिम में था। जो गुजरात के सूरत से 217 किमी पूर्व-उत्तर और महाराष्ट्र के नासिक से 232 किमी उत्तर-उत्तर-पूर्व में स्थित था।
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