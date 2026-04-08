8 अप्रैल 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बड़वानी

बड़वानी में भूकंप के झटके, घरों से बाहर भागे लोग, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता

Earthquake: बुधवार दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर कांपी धरती, भूकंप के झटकों से दहशत में आए लोग घरों से निकलकर बाहर भागे।

2 min read
Google source verification

बड़वानी

image

Shailendra Sharma

Apr 08, 2026

barwani

earthquake 3.4 magnitude tremors felt in barwani people rush outdoors

Earthquake: मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक बड़वानी जिले के अंजड़ थाना इलाके के मोहिपुरा गांव में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई है। लोगों के मुताबिक बुधवार दोपहर 12 बजकर 48 मिनट पर भूकंप आया और घर के बर्तन और फंखे हिलने लगे। दहशत में लोग घरों से भागकर बाहर आ गए। लोगों का कहना है कि करीब 2 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।

धरती डोली तो दहशत में आए लोग

बड़वानी जिले के मोहिपुरा गांव में भूकंप के झटके आते ही हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। गांव में रहने वाले अभिषेक कुमार ने बताया कि वो घर में बिस्तर पर लेटे हुए थे तभी अचानक धरती हिलने लगी और पंखा भी हिलने लगा। वो समझ गए कि भूकंप आया है जिसके कारण वो चिल्लाते हुए घर से बाहर आ गए। वहीं कुछ अन्य ग्रामीणों का कहना है कि भूकंप आते ही घर में रखे बर्तन, फर्नीचर और पंखे हिलने लगे। डरकर घर के बाहर भागे तो पता चला कि भूकंप आया है।

3.4 मापी गई रिक्टर स्केल पर तीव्रता

रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। भूकंप से किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप केन्द्र की वेबसाइट पर भी 12 बजकर 48 मिनट पर भूकंप आने की पुष्टि हुई है और भूकंप की तीव्रता 3.4 दर्ज की गई है। शहर में स्थापित भूकंप केंद्र के ऑपरेटर हुकुम कुमार ने बताया कि हर दिन सुबह नर्मदा नगर (पुनासा, खंडवा) सेंटर से रिपोर्ट जारी होती है। बुधवार दोपहर को बड़वानी जिले के अंजड़ क्षेत्र में जमीन में हलचल दर्ज की गई है। ये मशीन 40 से 50 किलोमीटर क्षेत्र में जमीनी हलचल की तीव्रता दर्ज करती है।

उज्जैन से 178 किमी दूर था भूकंप का केन्द्र

भूकंप केन्द्र के अधिकारियों के मुताबिक भूकंप का केन्द्र उज्जैन से 178 किमी दूर दक्षिण-पश्चिम में था। जो गुजरात के सूरत से 217 किमी पूर्व-उत्तर और महाराष्ट्र के नासिक से 232 किमी उत्तर-उत्तर-पूर्व में स्थित था।

ये भी पढ़ें

एमपी में PWD के दो अधिकारी 90 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ाए, लोकायुक्त की कार्रवाई
इंदौर
indore

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Apr 2026 04:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Barwani / बड़वानी में भूकंप के झटके, घरों से बाहर भागे लोग, रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई तीव्रता

बड़ी खबरें

View All

बड़वानी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

’50 हजार चाहिए अर्जेंट है, मेरा UPI काम नहीं कर रहा’, बड़वानी कलेक्टर का WhatsApp हुआ हैक

MP news Barwani Collector Jayati Singh WhatsApp Hacked
बड़वानी

MP में 7 हजार की रिश्वत लेते BEO ऑफिस का बाबू रंगे हाथों गिरफ्तार, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP news Rajpur BEO Office Accountant arrested for taking bribe indore lokayukt action
बड़वानी

MP में 100 रुपए के लिए किसान ने गवाई जान, युवकों ने लात-घूंसों से मारकर की हत्या

Farmer killed for 100 rupees Youths Beat Him to Death in barwani mp news
बड़वानी

पंपों पर लग रही भारी भीड़, यहां अद्धी-बाल्टी और बर्तन लेकर पेट्रोल भराने भी पहुंच रहे लोग

MP News
बड़वानी

MP में नई रेल लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, इन गांवों से ली जाएगी जमीन

Land Acquisition Begins for Manmad-Indore rail project in sendhwa mp news
बड़वानी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.