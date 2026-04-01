’50 हजार चाहिए अर्जेंट है, मेरा UPI काम नहीं कर रहा’, बड़वानी कलेक्टर का WhatsApp हुआ हैक

मिली जानकारी के अनुसार, हैकर्स ने फेसबुक पोस्ट के जरिए व्हाट्सएप हैक किया। हैकर्स ने बडवानी कलेक्टर जयति सिंह(Collector Jayati Singh) के नाम और फोटो का गलत इस्तेमाल कर लोगों को मैसेज भेजे। मैसेज भेजकर उन्होंने लोगों से 6 अंक का ओटीपी और पैसे की मांग की। एक मैसेज में लिखा था ' हेलो कुछ हेल्प चाहिए, कुछ पैसे का अर्जेंट है मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है।' वहीं एक अन्य मैसेज में लिखा था ' हेलो हेल्प चाहिए, 50000 पैसे का अर्जेंट है मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है, इमरजेंसी है।' कलेक्टर के नंबर से ऐसे मैसेज आते देख लोगों को शक हुआ। कई कर्मचारियों को भी इस तरह के मैसेज भेजे गए थे जिसपर एक कर्मचारी ने कलेक्टर ऑफिस में इसकी शिकायत की।