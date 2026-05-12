सांपों का अनोखा ‘कॉम्बैट डांस’, रोमांचक दृश्य जिसने भी देखा रह गया दंग

Snakes Combat Dance :मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के अंजड़ नगर के अंतर्गत आने वाली रौनक जिनिंग परिसर में सोमवार को उस समय आसपास मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई, जब वहां दो सांपों का अनोखा और दुर्लभ दृश्य देखने को मिला। दोनों सांप घंटों तक एक-दूसरे से लिपटकर अठखेलियां करते नजर आए। इस दुर्लभ नजारे को मौके पर मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर बी तेजी से वायरल हो रहे हैं।