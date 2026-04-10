एमपी के कई अफसर करोड़ों के घोटाले में फंसे, पूर्व अध्यक्ष-सीएमओ सहित 9 पर दर्ज हुई एफआइआर

Barwani- मध्यप्रदेश की बड़वानी जिले की नगर परिषद अंजड़ में पेयजल योजना के नाम पर हुए करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में अनेक वरिष्ठ अधिकारी लिप्त हैं। नगर परिषद अंजड़ के पूर्व सीएमओ, इंजीनियर आदि कुल 9 आरोपियों पर एफआइआर दर्ज की गई है। मामले में नगर परिषद के पूर्व अध्यक्षों पर भी केस हुआ है। ईओडब्ल्यू इंदौर ने वर्ष 2016 की 12.20 करोड़ की योजना में अनियमितता पर नगर परिषद अंजड़ के तत्कालीन अध्यक्ष, सीएमओ, इंजीनियर और लेखापाल सहित 9 लोगों पर एफआइआर दर्ज की है। अधूरे काम के बावजूद ठेकेदार को 10.20 करोड़ से अधिक का भुगतान करने का आरोप है।