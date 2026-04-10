Ujjain- एमपी के उज्जैन में तीन साल का एक बच्चा भागीरथ बोरवेल में फंसा है। झलारिया गांव में बच्चे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हरदा, इंदौर और उज्जैन की SDRF टीम संयुक्त रूप से अभियान चला रही है। भोपाल से NDRF की टीम भी वहां पहुंच चुकी है। मासूम भागीरथ करीब 70 फीट गहराई में फंसा है। उस तक पहुंचने के लिए बोरवेल के समानांतर सुरंग बनाई जा रही है। अब तक करीब 40 फीट गहराई तक खुदाई की जा चुकी है। हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि मासूम भागीरथ मां की आंखों के सामने ही बोरवेल के गड्ढे में जा समाया। वह बेचारी कुछ नहीं कर सकी। मां का रो रोकर बुरा हाल हो चुका है।