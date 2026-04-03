सीएम व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के दिल्ली दौरे से मची खलबली, एमपी में राजनैतिक नियुक्तियां तय

मध्यप्रदेश के राजनीतिक व ब्यूरोक्रेसी हलकों में इन दिनों भोपाल से लेकर दिल्ली तक सूचियों की खूब चर्चा है। इनमें दो तरह की सूची शामिल है। नेताओं को निगम मंडलों व प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्ति संबंधी सूची के जारी होने का इंतजार है तो आइएएस और आइपीएस में एक बड़ा वर्ग संभावित तबादला सूची पर टकटकी लगाए हुए है। कई दौर के मंथन के बाद अब ये सूचियां कभी भी जारी हो सकती है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दिल्ली दौरे ने प्रदेश के राजनैतिक हल्कों में खलबली मचा दी। पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा सांसदों के साथ बैठकों के दौर ने एक बार फिर जल्द सूची जारी होने के संकेत दिए हैं।