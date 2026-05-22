ट्विशा शर्मा की सास की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने कहा: जांच में सहयोग नहीं कर रहीं पूर्व जज गिरिबाला सिंह

Police Notice Issued to Twisha Sharma Mother in Law Former Judge Giribala Singh
Twisha Sharma Death Case- ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उनकी सास की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह के आज तक बयान नहीं हो सके हैं। इसके लिए पुलिस दबाव डाल रही है। इधर ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा सास को मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी है जिसपर 25 मई को सुनवाई होगी। ट्विशा की मौत के लिए ससुराल वालों पर बढ़ते जा रहे संदेह के बीच सास को उपभोक्ता आयोग से हटाने की कवायद भी शुरु हो गई है। गिरीबाला सिंह को जज के पद से हटाने के लिए खाद्य विभाग ने पत्र लिख दिया है। इधर पुलिस ने भी अब कहा है कि गिरीबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं। उनको पुलिस ने अब सख्त नोटिस भेजा है।
पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा 12 मई को उनके घर कोटरी में फंदे पर लटकी मिली थीं। पुलिस ने पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के हवाले से इसे आत्महत्या का मामला बताया। इधर शरीर पर चोटों पर जवाब मांगते हुए मायका पक्ष ने हत्या का आरोप लगाया है।
ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने मांग की है कि बेटी के शव का दोबारा पोस्टमार्टम हो। बुधवार को कानूनी बाध्यताओं के कारण भोपाल कोर्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी। इस बीच सास पूर्व जज गिरीबाला सिंह ने कहा कि ट्विशा नशा करती थी। कटारा हिल्स पुलिस की जांच पर सवाल उठे।
पुलिस की सबसे बड़ी नाकामी यह रही कि 10 दिन में आरोपी पति समर्थ को गिरफ़्तार नहीं कर सकी। उसकी जमानत याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।
पति समर्थ सिंह के साथ ही अब सास गिरीबाला सिंह की मुश्किलें भी बढ़ रहीं हैं। खाद्य विभाग ने गिरीबाला को उपभोक्ता आयोग के जज पद से हटाने के संबंध में आयोग से रिपोर्ट मांगी है।
इधर, देर रात गृह विभाग में अफसर जुटे और इस मामले में गहन चर्चा में जुटे रहे। पुलिस ने कहा है कि गिरीबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं। अभी तक उनके बयान भी नहीं लिए जा सके हैं। गुरुवार को पुलिस ने पूर्व जज गिरीबाला को बयान देने के लिए तीसरा सख्त नोटिस दिया है।
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