ट्विशा शर्मा की सास की मुश्किलें बढ़ीं, पुलिस ने कहा: जांच में सहयोग नहीं कर रहीं पूर्व जज गिरिबाला सिंह

Twisha Sharma Death Case- ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उनकी सास की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रहीं हैं। मामले में पूर्व जज गिरिबाला सिंह के आज तक बयान नहीं हो सके हैं। इसके लिए पुलिस दबाव डाल रही है। इधर ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा सास को मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पूर्व जिला जज गिरीबाला सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका भी लगा दी है जिसपर 25 मई को सुनवाई होगी। ट्विशा की मौत के लिए ससुराल वालों पर बढ़ते जा रहे संदेह के बीच सास को उपभोक्ता आयोग से हटाने की कवायद भी शुरु हो गई है। गिरीबाला सिंह को जज के पद से हटाने के लिए खाद्य विभाग ने पत्र लिख दिया है। इधर पुलिस ने भी अब कहा है कि गिरीबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं। उनको पुलिस ने अब सख्त नोटिस भेजा है।