सिर्फ इन ‘8 सवालों’ के जवाब चाहिए… खुल जाएगा ट्विशा की मौत का सच !

इस पूरे मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह को फरार बताया जा रहा है, जबकि उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को अदालत से अग्रिम जमानत मिल चुकी है। ऐसे में पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन परिस्थितियों में ट्विशा को न्याय कैसे मिलेगा और जांच आखिर किस दिशा में आगे बढ़ेगी। ऐसे में ट्विशा की मौत से जुड़े 8 बड़े सवाल हैं, अगर इन प्रश्नों के जवाब मिल जाए तो ये केस तुरंत सॉल्व हो सकता …..!