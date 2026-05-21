ट्विशा शर्मा का पति समर्थ सिंह पहुंचा हाईकोर्ट, अंतरिम जमानत याचिका दायर, सुनवाई कल

बता दें कि ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में फंदे पर लटकी मिली थीं। संदिग्ध परिस्थियों में मौत के बाद ट्विशा के परिवार ने समर्थ सिंह और उनकी मां पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया था। वहीं एम्स भोपाल में उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भोपाल पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या का मामला बताया है। बताया जा रहा है कि ट्विशा के शरीर पर कई निशान भी मिले। जिनमें से एक गर्दन पर मिला जो बेल्ट से लटकने के निशानों से मेल खाता है।