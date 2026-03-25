धर्मेद्र खंडेलवाल, अहमदपुर कलां को बिशनखेड़ी में खसरा 246/2/2 में 0.41 हेक्टेयर पर विकास अनुज्ञा की अवधि वृद्धि।

अमिता दुबे, प्रियंका दुबे व धर्मेद्र विश्वकर्मा, चार इमली रविशंकर नगर को बिशनखेड़ी खसरा- 240 के तीन भागों में

0.9672 हेक्टेयर यानि 9672 वर्गमीटर में फार्म हाउस।

इकबाल सिंह बैंस, पत्नी हरकिरत सिंह को बिशनखेड़ी में रूरल सेंटर के लिए 13120 वर्गमीटर।

इकबाल सिंह बैंस की पत्नी हरकीरत को बिशनखेड़ी में 4030 वर्गमीटर में रूरल सेंटर।

धर्मेंद्र खंडेलवाल, अरेरा कॉलोनी को बिशनखेड़ी में 0.405 पर वन आवास के लिए।

इकबाल सिंह बैंस को बिशनखेड़ी में 9012 वर्गमीटर पर रूरल सेंटर के लिए अनुज्ञा।

पारूल राजेंद्र पटेल, ई-7 अरेरा कॉलोनी को गोरा गांव में 27570 वर्गमीटर पर फार्महाउस वन आवास।

बादाम सिंह यादव के बेटे देवांश सिंह यादव को सेवनियां गोंड में 4050 वर्गमीटर में आनंदम फार्म हाउस के लिए।

बादाम सिंह यादव की पत्नी सुनीतासिंह को ग्रीन मिडोज के लिए सेवनिया गोंड में 4460 वर्गमीटर व 4050 वर्गमीटर में

फार्म हाउस अनुज्ञा।

अमित अग्रवाल पिता मनमोहन अग्रवाल, चूनाभट्टी को सेवनियां गोंड में 4330 वर्गमीटर में फार्म हाउस अनुज्ञा।

अनिल वर्मा पिता कौशल किशोर वर्मा के नाम सेवनियां गोंड में 4050 वर्गमीटर में वर्मा फार्म हाउस के नाम पर।

लीना पांडे पति सुदेश पांडे, कोटरा सुल्तानाबाद को सेवनियां गोंड में 7900 वर्गमीटर में फार्म हाउस अनुज्ञा।