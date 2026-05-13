सीएम मोहन यादव के काफिले में सिर्फ 8 गाड़ियां, वायरल Video पर चर्चा तेज

इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील (Petrol diesel saving campaign) की थी कि वे पेट्रोल-डीजल बचाएं। सार्वजनिक परिवहन या कारपूलिंग का इस्तेमाल करें। एक साल तक सोना न खरीदें। ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम किया जा सके। जनता विदेशी ब्रांड की जगह स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करे। संभव हो सके तो जनता वर्क फ्रॉम होम करे। जनता अगले एक साल तक गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं से भी बचे। किसान रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करें और प्राकृतिक खेती अपनाएं। खाने में जरूरत के अनुसार ही खाद्य तेल का उपयोग करें।