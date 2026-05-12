PM मोदी की अपील का असर! हाईकोर्ट जज साइकिल से पहुंचे कोर्ट, मंत्री स्कूटी पर निकले

प्रधानमंत्री मोदी (pm narendra modi) की अपील का असर दिखने लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल मंगलवार को साइकिल से कोर्ट जाते हुए नजर आए। उनके इस तरह कोर्ट जाते हुए देख लोग भी हैरान थे। जब मीडिया ने उनसे इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि यह गलत सोच है कि जबलपुर हाईकोर्ट के जज साइकिल से कोर्ट नहीं जा सकते। बंसल ने कहा कि जहां तक हो सके सभी को साइकिल चलाकर फ्यूल की बचत करना चाहिए। यह पर्यावरण के साथ ही देशहित से भी जुड़ा विषय है। जस्टिस बंसल ने कहा कि वे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा से प्रेरित होकर साइकिल चला रहे हैं। इस बीच कुछ कर्मचारी भी साइकिल से जाते हुए नजर आए।