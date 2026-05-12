पीएम नरेन्द्र मोदी की अपील दरकिनार, एमपी में बीजेपी नेता ने करीब 700 गाड़ियों से दिखाया ‘भौकाल’

MP News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) की बचत करने की अपील की है लेकिन मध्यप्रदेश में बीजेपी के ही एक नेता ने पीएम मोदी की अपील को दरकिनार कर दिया। बीजेपी नेता अपना भौकाल दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए करीब 700 गाड़ियों का काफिला लेकर उज्जैन से भोपाल (Ujjain to Bhopal) पहुंचे। अब बीजेपी नेता के सैकड़ों गाड़ियों के साथ निकले काफिले के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद संगठन ने नाराजगी जताते हुए शक्ति प्रदर्शन करने वाले नेता से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे लेकर भाजपा पर हमलावर है।