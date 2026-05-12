गुल्लक सीजन 5 से गायब हुए ‘अन्नू भैया’, ये नया चेहरा जोड़ पाएगा मिश्रा परिवार का वही वाला इमोशन!

सीजन 1 से सीजन 4 तक बड़े बेटे के रूप में अन्नू मिश्रा के किरदार में नजर आए वैभव राज गुप्ता ने दर्शकों को ऐसा अपनापन दिया कि लोग उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। शांत मुस्कान, कभी गैर जिम्मेदार, लापरवाह, तो कभी जिम्मेदार बेटे और भाई की भूमिका वाली उनकी जानदार एक्टिंग और बॉडी लैंग्वेज लोग कभी नहीं भूलते। उसे याद करके ही गुल्लक के हर सीजन पर चर्चा बनी रहती है। छोटे भाई अमन के साथ उनकी कैमिस्ट्री देखते बनती थी। लेकिन अब सीजन 5 में उनकी जगह अनंत वी जोशी ने ले ली है। यही बदला अब सोशल मीडिया पर खास मुद्दा बना हुआ है।