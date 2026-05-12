MP New Transfer Policy में बदलाव, म्युचुअल और स्वैच्छिक तबादलों पर CM का बड़ा फैसला

MP New Transfer Policy: नई तबादला नीति दूसरी बार अटक गई है। लेकिन सीएम डॉ. मोहन यादव और उनके मंत्रीमंडल ने बड़ा और अहम निर्णय लिया है। अब अपनी मर्जी से तबादला कराने वालों को नीति से बाहर रखा जाएगा। यानी प्रशासकीय आधार पर बीते साल से 5 फीसदी ज्यादा के तबादले हो सकेंगे। असल में जब नीति आती है तो सरकार एक फॉर्मूले के तहत राज्य के कुल कार्यरत कर्मियों में से 10-15 फीसदी तबादले की अनुमति देती है। स्वैच्छिक तबादले इस सीमा (MP New Transfer Policy) से अलग रहेंगे। अगर आप भी ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं, तो जल्द ही आपका यह इंतजार खत्म हो जाएगा। जरूर पढ़ें राहत भरी खबर