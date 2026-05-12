एमपी में सब्जी को लेकर सास से भिड़ी ‘सोनम’, मायके से बुलाकर सास को पिटवाया

Saas-Bahu: सास-बहू के बीच झगड़े होना लगभग हर दूसरे घर की कहानी है लेकिन मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में सास-बहू के झगड़े का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सास-बहू के बीच सब्जी बनाने को लेकर शुरु हुए विवाद ने उस वक्त बड़ा रूप ले लिया जब बहू ने मायके से लोगों को बुलवाकर सास की पिटाई करवा दी। घटना में सास को गंभीर चोट आई और उसे पांच दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ दिन बाद अब सास ने अपनी बहू के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस ने मामला जांच में ले लिया है।