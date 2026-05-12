शिकायत सुनने के बजाय स्मार्ट मीटर लगाने का बना रहे दबाव

ग्वालियर. शहर में स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है। बिजली कंपनी भले ही दावा कर रही हो कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की सहमति से लगाए जा रहे हैं, लेकिन उपभोक्ताओं का आरोप है कि मीटर संबंधी शिकायत लेकर कार्यालय पहुंचने वालों पर अप्रत्यक्ष रूप से स्मार्ट मीटर लगवाने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं, उपभोक्ता संगठन ने इसे बिजली व्यवस्था के निजीकरण की तैयारी बताते हुए आम उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डालने वाला कदम बताया है। शहर के दक्षिण, पूर्व और केंद्रीय संभाग में अब तक करीब 53,500 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बिजली कंपनी स्मार्ट मीटर को आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था बता रही है, जबकि कई उपभोक्ता इसे भविष्य में प्रीपेड व्यवस्था लागू करने की तैयारी मान रहे हैं।