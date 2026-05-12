हरियाली का प्राइस टैग… 25 पौधों की परवरिश पर खर्च होंगे 1.53 लाख, हाईकोर्ट ने पूछा- क्या आप यह बोझ उठा पाएंगे?

यह पूरा मामला पुरानी छावनी क्षेत्र का है। याचिकाकर्ता ने साडा रोड पर करीब 8 बीघा सरकारी जमीन पर बिल्डरों द्वारा अतिक्रमण करने के खिलाफ याचिका दायर की है। आरोप है कि बिना किसी अनुमति के इस जमीन पर टाउनशिप विकसित की जा रही है। बिल्डरों ने बरसाती पानी की निकासी तक रोक दी है और यह पूरा निर्माण रेलवे लाइन के 30 मीटर के दायरे में आता है। इसी सरकारी जमीन को मुक्त कराने की मांग को लेकर यह कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता को 25 पौधे लगाने का आदेश दिया था। अब कोर्ट ने नया विकल्प रखा है कि याचिकाकर्ता पैसा जमा करे और निगम उन पौधों की देखभाल करे।