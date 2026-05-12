विकास की धूल फांक रही जनता : आधे-अधूरे निर्माण और उड़ती मिट्टी ने किया जीना मुहाल

शहर के विकास के नाम पर नगर निगम, स्मार्ट सिटी और पीडब्ल्यूडी (लोक निर्माण विभाग) के इंजीनियरों की जुगलबंदी आमजन के लिए परेशानी का सबब बन गई है। करोड़ों की लागत से बन रही व्हाइट टॉपिंग सड़कों की सुस्त रफ्तार ने शहर के प्रमुख मार्गों को धूल के गुबार और गड्ढों में तब्दील कर दिया है। स्थिति यह है कि सचिन तेंदुलकर मार्ग वीसी बंगले से सिरौल और विक्की फैक्ट्री से एजी ऑफिस तक का सफर अब किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। यहां दिनभर उड़ती धलू और सडक़ों पर छोटे-बड़े गडढों से आमजन काफी परेशान है और कई लोगों तो दो से तीन किमी का चक्कर लगाने को मजबूर है।