IPL 2026: भाजपा नेता के घर चल रहा था सट्टे का खेल, पूर्व पार्षद सहित चार गिरफ्तार

आरोपियों द्वारा समूह बनाकर कई दिनों से आइपीएल क्रिकेट मैचों पर सट्टा चलाया जा रहा था। जिसकी शिकायतें एसपी मयंक अवस्थी तक पहुंची। एसपी के निर्देश पर क्राइम ब्रांच की टीम ने रविवार रात में आरोपी सिर्वी के अणु नगर स्थित घर पर धावा बोला। जैसे ही पुलिस यहां पहुंची, आरोपी उन्हें देखकर हैरान हो गए। मौके से एक लेपटॉप, छह मोबाइल सहित सट्टे का लाखों का हिसाब-किताब डायरी और अन्य सामग्री बरामद हुई है।