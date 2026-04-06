‘रुद्राक्ष से कलमा की तरफ चली गई’, महाकुंभ गर्ल मोनालिसा पर प्रवीण तोगड़िया का विवादित बयान

पत्रकारों से बात करते हुए प्रवीण तोगड़िया ने 'लव जिहाद' पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 'मेरा स्पष्ट मानना हैं कि हर एक परिवार चिंचित है। रास्ता ये है कि 5 साल की उम्र से ही बेटियों-बहनों को जागरुक करों। क्या हम काली बनेंगे, दुर्गा बनेंगे, बुर्खावाली तो हीं बनेंगे। बेटियों को बचपन से ही समझाओ अपने कौन हे पराये कौन हैं। तोगड़िया ने आगे कहा कि मैंने तराना (उज्जैन) में मंच से बोला था कि बेटी 18-20 साल की हो जाती है तो लेट हो जाता है।