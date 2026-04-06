स्कूल में प्रार्थना कर रहे बच्चों-शिक्षकों पर मधुमक्खियों का हमला, 36 लोग अस्पताल में भर्ती

MP news: मध्य प्रदेश में एक बार फिर स्कूल में मधुमक्खियों का कहर देखने को मिला। गुना शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वंदना कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार की सुबह उस समय चीख-पुकार मच गई, जब प्रार्थना सभा से ठीक पहले मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक हमला (Honeybees Attack) कर दिया। इस अप्रत्याशित घटना में लगभग तीन दर्जन से अधिक छात्र-छात्राएं, अभिभावक और स्कूल स्टाफ घायल हो गए। मधुमक्खियों के हमले से स्कूल परिसर में करीब आधे घंटे तक अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है।