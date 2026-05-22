बच्ची ने दिग्विजय सिंह के बेटे को दिया चैलेंज, ‘बुद्धि के घड़े’ में से निकालना है कद्दू

पूर्व मंत्री और राघौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह गुना जिले के पगारा गांव में दौरा करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब वो गांव के प्रगतिशील किसान प्रीतम लोधा के घर पहुंचे तो वहां किसान की बेटी पायल लोधा ने जयवर्धन सिंह को एक ऐसा अनोखा तोहफा दिया जिसमें चैलेंज छिपा हुआ है। दरअसल पायल लोधा नाम की बच्ची ने जयवर्धन सिंह को एक घड़ा गिफ्ट दिया है। इस घड़े को बुद्धि का घड़ा नाम दिया गया है और इस घड़े में एक कद्दू फंसा है। चैलेंज ये है कि घड़े में फंसे कद्दू को घड़े में से निकालना है लेकिन शर्त ये है कि कद्दू को निकालने के लिए घड़े को फोड़ना नहीं है।