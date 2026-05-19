ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके में वरिष्ठ बीजेपी नेता ने छोड़ा पद, दिया त्यागपत्र

MP BJP- केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के इलाके गुना में भाजपा में पिछले कुछ समय से पदाधिकारियों के बीच सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के खिलाफ जारी टीका-टिप्पणी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी की अंदरूनी कलह उस समय एक फिर उजागर हो गई जब पिछड़ा वर्ग मोर्चा महामंत्री ने पद से त्यागपत्र दे दिया। कुछ दिन पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष केपी यादव के समर्थकों को भाजपा की स्थानीय इकाई ने कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा था। इनका जवाब आने से पूर्व ही पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता के आरोप में मिले नोटिस के बाद सोमवार को वरिष्ठ बीजेपी नेता व भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला महामंत्री चंद्रपाल किरार (बंटी) ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार को अपना त्यागपत्र भेजते हुए पार्टी पर पिछले तीन वर्षों से लगातार उपेक्षा करने और स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।