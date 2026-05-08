बचपन से कहती थी डॉक्टर ही बनूंगी, आज रोल मॉडल बन गई भील समाज की पहली MBBS Doctor

पिता रघुवीर सिंह भील ने बताया कि वह पेशे से किसान हैं। बेटी के बारे में बात करते भावुक हुए पिता की आंखें खुशियों के आंसुओं से नम हो गईं। उनका कहना है कि बेटी का बचपन से एक ही लक्ष्य था कि डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करेगी। गांव में इलाज के लिए भटकते लोग देखती थी तो उसकी जबान पर अक्सर यही शब्द होते थे। जैसे उसने तभी ठान लिया था, मैं डॉक्टर बनूंगी। आज उसका सपना पूरा हो चुका है।