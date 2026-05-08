5 साल की मासूम से शौचालय में रेप की कोशिश, अस्पताल में भर्ती मां के उड़े होश

minor girl rape attempt: बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) के शौचालय में एक 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। गुरुवार रात शौच के लिए गई मासूम को अकेला पाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। बच्ची की चीख सुनकर उसकी मां तुरंत मौके पर पहुंची। बच्ची ने युवक की करतूत बताई। परिजनों और बीएमसी के सुरक्षा गार्डों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को पकड़ लिया। पुलिस के पहुंचने तक मासूम के परिजनों ने आरोपी को शौचालय में ही बंद रखा। बाद में गोपालगंज पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।