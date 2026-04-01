एमपी में भाजपा विधायक की कलेक्टर को दो टूक, ‘सांसद बाद में बनना पहले कुछ काम तो करो..’

कार्यक्रम के दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य ने मंच पर मौजूद कलेक्टर किशोर कन्याल की ओर मुखातिब होते हुए गुनिया नदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि एक संत ने लिखा है ‘रहिमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून’। अपने जिलाधीश इस समय जो काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वे सम्मान के पात्र हैं। वे गुनिया नदी की सफाई बहुत जोर से करवा रहे हैं। जब पहली मीटिंग हुई थी तब मैंने साहब से निवेदन किया था कि सिंगवासा से ये नदी निकलती है और चिल्का में जाकर मिलती है। बीच में अवरोध न आ जाए, उसको पूरा करा लेना, चाहे कुछ हो जाए।