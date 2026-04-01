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एमपी में भाजपा विधायक की कलेक्टर को दो टूक, ‘सांसद बाद में बनना पहले कुछ काम तो करो..’

MP News: भाजपा विधायक के बयान से उनके और कलेक्टर के बीच चल रहा शीतयुद्ध खुलकर सामने आ गया है।

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गुना

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Shailendra Sharma

Apr 15, 2026

panna lal shakya

bjp mla pannalal shakya collector controversy

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले में भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य और जिला प्रशासन के बीच चल रहा शीतयुद्ध अब खुले मंच पर दिखने लगा है। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विधायक पन्नालाल शाक्य ने एक बार फिर अपने तीखे और विवादित बयानों से न केवल प्रशासनिक हल्कों में खलबली मचा दी, बल्कि भीम आर्मी और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी कड़े प्रहार किए। उनके तेवरों ने स्पष्ट कर दिया कि जिले में इलेक्टेड और सिलेक्टेड के बीच समन्वय की पटरी पूरी तरह उतर चुकी है।

इलेक्टेड-सिलेक्टेड के बीच सब ठीक नहीं

कार्यक्रम के दौरान विधायक पन्नालाल शाक्य ने मंच पर मौजूद कलेक्टर किशोर कन्याल की ओर मुखातिब होते हुए गुनिया नदी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि एक संत ने लिखा है ‘रहिमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून’। अपने जिलाधीश इस समय जो काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वे सम्मान के पात्र हैं। वे गुनिया नदी की सफाई बहुत जोर से करवा रहे हैं। जब पहली मीटिंग हुई थी तब मैंने साहब से निवेदन किया था कि सिंगवासा से ये नदी निकलती है और चिल्का में जाकर मिलती है। बीच में अवरोध न आ जाए, उसको पूरा करा लेना, चाहे कुछ हो जाए।

'सांसद बाद में बनना पहले काम करके दिखाओ'

इसके बाद विधायक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रशासन नदी की सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रहा है, जबकि असल समस्या अतिक्रमण है। उन्होंने कहा कि गुनिया नदी से अतिक्रमण हटाने के समय आपके पास दिल्ली, भोपाल और गुना से बहुत फोन आएंगे, यही आपकी क्षमता की परीक्षा है। आपकी तारीफ में लोग कसीदे पढ़ रहे हैं कि आप सांसद बनो। अरे सांसद बाद में बनना, पहले यहां कुछ करके दिखा दो। विधायक के इस बयान ने उन अटकलों को हवा दे दी है जो कलेक्टर के राजनीतिक झुकाव को लेकर गलियारों में तैर रही हैं।

भीम आर्मी को घेरा

विधायक पन्ना लाल शाक्य ने इस दौरान भीम आर्मी को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने मंच से कहा 'अलग से सेना बनाने की क्या जरूरत है? यदि तुम इतने ही बड़े शूरवीर हो, तो जाओ अग्निवीर में भर्ती हो जाओ। यह अलग से आर्मी बनाकर फ्या गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा करना चाहते हो?'

पन्ना लाल शाक्य के चर्चित बयान

  • नवंबर 2025: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में विधायक ने खाद की कमी और गुलाबगंज अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर को खुली चुनौती दी थी और विधानसभा में जवाब मांगने की चेतावनी दी थी।
  • मार्च 2026: एक कार्यक्रम में विधायक ने कलेक्टर को नाकारा तक कह दिया था। यह बात अलग है कि उन्होंने सफाई दी थी कि काम न करने वाले को नाकारा न कहा जाए तो क्या कहा जाए।
  • 7 मार्च 2026: सार्वजनिक रूप से कहा था कि इलेक्टेड लोगों पर सिलेक्टेड हावी हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीच-बचाव करना पड़ा था। कहा था कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। यहां कोई गतिरोध नहीं है।

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Published on:

15 Apr 2026 08:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / एमपी में भाजपा विधायक की कलेक्टर को दो टूक, ‘सांसद बाद में बनना पहले कुछ काम तो करो..’

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