एमपी में महिला मित्र से मिलने आए युवक को इस कदर पीटा कि थम गईं सांसें

MP News: मध्यप्रदेश के गुना जिले में एक युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। घटना जिले के चांचौड़ा थाना क्षेत्र के कोन्याकला गांव की है। जिस युवक की हत्या की गई है वो पूर्व जनपद अध्यक्ष का भतीजा है और वो अपने एक दोस्त के साथ कार से महिला मित्र से मिलने के लिए गया था। जब युवक महिला मित्र से बातचीत कर रहा था तभी कुछ लोग वहां पर आ गए और उसके साथ मारपीट कर दी। आरोपियों ने युवक को इस कदर पीटा कि उसने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।