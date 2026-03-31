बहू ने ससुर के संवेदनशील अंग पर मारी लात, अस्पताल में मौत

बताया गया है कि बहू पुष्पा का अपने सास ससुर के साथ पति पर अवैध संबंधों को लेकर विवाद होता था। बहू पुष्पा को शक है कि पति महेन्द्र साकेत के किसी महिला से अवैध संबंध है। घटना से पहले भी ससुर अपनी बहू पुष्पा के साथ गाली गलौज कर रहा था जिस पर बहू उसका वीडियो बना रही थी। ससुर ने उसका मोबाइल छीन लिया जिस पर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया और महिला ने अपने ससुर पर हमला कर दिया। थाना प्रभारी लौर राजेश पटेल ने बताया कि महिला ने अपने ससुर के साथ मारपीट की थी जिनकी अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई। मामला दर्ज कर बहू को हिरासत में ले लिया गया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।