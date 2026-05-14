एमपी में ठेकेदार से पंचायत सचिव ने मांगी 1 लाख रुपये रिश्वत, EOW ने रंगेहाथों पकड़ा

EOW ने फरियादी की शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 10 हजार रुपये देने के लिए फरियादी प्रकाश यादव को रिश्वतखोर सचिव शरदचंद्र गिरी के पास भेजा। शरदचंद्र गिरी ने जैसे ही रिश्वत की रकम ली तो EOW की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। कार्रवाई से पूरी पंचायत में हड़कंप मच गया। एसपी EOW अरविंद ठाकुर ने बताया कि पंचायत सचिव ने पीसीसी रोड निर्माण के एवज में रुपए की मांग की थी जिसकी शिकायत पीड़ित ने कार्यालय में की थी। शिकायत की तस्दीक कर ट्रैप कार्रवाई की गई है और दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है।