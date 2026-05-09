‘तेरे बगैर कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने…’, गाने पर रील पोस्ट कर फंदे से लटका युवक

घटना रीवा जिले के गुढ़ थाने के सिलचट गांव की बताई जा रही है। मृतक युवक का नाम राज खान (22) पिता इस्लाम खान 22 वर्ष निवासी सिलचट थाना गुढ़ बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार,राज ने शुक्रवार की रात अपने कमरे में यह आत्मघाती कदम उठाया है। रात में परिजन खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब युवक सोकर नहीं उठा तो परिजनों ने उसको कमरे में जाकर देखा जहां उसका शव लटक रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है।