9 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रीवा

‘तेरे बगैर कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने…’, गाने पर रील पोस्ट कर फंदे से लटका युवक

MP News: रात में परिजन खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब युवक सोकर नहीं उठा तो परिजनों ने उसको कमरे में जाकर देखा जहां उसका शव लटक रहा था।

2 min read
Google source verification

रीवा

image

Akash Dewani

May 09, 2026

young man hanged himself after posting reel on social media MP News

young man hanged himself after posting reel on social media (Patrika.com)

MP News: मध्य प्रदेश के रीवा जिले दिल दहला देसे ने वाला माला सामने आ रहा है। यहां एक युवक पहले 'तेरे बगैर कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने हम अपनी जान देंगे…' गाने पर रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, फिर फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। दूसरे दिन सुबह युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटकते हुए मिला। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।

अपने कमरे में उठाया आत्मघाती कदम, घर पर मातम

घटना रीवा जिले के गुढ़ थाने के सिलचट गांव की बताई जा रही है। मृतक युवक का नाम राज खान (22) पिता इस्लाम खान 22 वर्ष निवासी सिलचट थाना गुढ़ बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार,राज ने शुक्रवार की रात अपने कमरे में यह आत्मघाती कदम उठाया है। रात में परिजन खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह जब युवक सोकर नहीं उठा तो परिजनों ने उसको कमरे में जाकर देखा जहां उसका शव लटक रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल लाया गया है।

मां ने काम करने भेजा था मुंबई

उक्त युवक टाइल्स लगाने का काम करता था। यहां उसका काम सही नहीं चल रहा था जिस पर मां ने चार दिन पूर्व उसको मुंबई भेज दिया था जिस पर वह मुंबई जाने के लिए घर से निकला भी था लेकिन शुक्रवार को वापस अपने घर लौट आया। उसके बाद में रात में उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया।

रात में परिवार के साथ खाया खाना

मृतक के परिवार के अनुसार, राज शाम के समय गांव लौटा था। रात के समय राज ने पूरे परिवार के साथ खाना खाया इसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। दूसरे दिन सुबह पहले मां ने उसे आवाज लगाई जिसपर कोई राज की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद बड़ा भाई राज को बुलाने उसके कमरे के पास गया जहां खिड़की से झांकने पर उसे राज फंदे पर लटका मिला।

आत्महत्या करने से पहले बनाई रील

पुलिस की षुरूआआती जांच के अनुसार, घटना से पहले युवक की एक रील सोशल नेटवर्किंग साइट में वायरल हुई थी जिसमें वह फिल्मी गाने में रील बना रहा था। उसने यह आत्मघाती कदम किन कारणों की वजह से उठाया है इसका अभी तक पता नहीं चल पाया। पुलिस अब घटना की जांच कर कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस इस मामले में हर एंगल से जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

MP में जून तक तैयार होगी ‘नई रेल लाइन’, कम होगी गुजरात तक की दूरी
झाबुआ
New rail line will be completed in June under Indore-Dahod railway line project in jhabua MP Railway News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

09 May 2026 08:42 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / ‘तेरे बगैर कैसे जिंदा रहेंगे, तेरे घर के सामने…’, गाने पर रील पोस्ट कर फंदे से लटका युवक

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP News: शादी के 18 दिन बाद उजड़ा सुहाग, युवक ने की आत्महत्या

rewa
रीवा

MP में ‘बाबू’ 9500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, तहसील कार्यालय में मची भगदड़

mp news Lokayukta action tehsil office babu arrested for accepting bribe 9500 rupees
रीवा

तेज आंधी के साथ झमाझम बारिश, कई इलाकों में गिरे ओले, IMD का अलर्ट जारी

Western Disturbance Effect
रीवा

MP News: लेट आने वाले कर्मचारियों की कलेक्टर ने लगवाई ऑफिस के बाहर लाइन, जमकर डांटा, देखें वीडियो

rewa
रीवा

होटल के कमरा नंबर 110 में मिले गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के शव, जहर-बीयर की बोतल भी मिली

rewa
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.