होटल के कमरा नंबर 110 में मिले गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के शव, जहर-बीयर की बोतल भी मिली

कमरे में शराब की बोतल, खाना और जहर की खाली शीशी पड़ी हुई मिली है जिससे आशंका जताई जा रही है कि दोनों ने जहर का सेवन रात में कर लिया था जिसके बाद उनकी मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरु कर दी है। इस पूरे मामले में गांव के एक अन्य युवक अतुल साकेत की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। युवती के भाई रामू साकेत ने बताया कि दोनों लोग जब गांव से निकले थे अतुल साकेत की बाइक लेकर गए थे और वह उनके साथ होटल के कमरे में भी था लेकिन उसने परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी।